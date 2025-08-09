NewsCalcioNapoli

Antonio Conte studia come far brillare tutte le sue stelle

By Gabriella Calabrese
Studia il mister, studia, perchè se uno ha delle stelle le vuole vedere brillare, magari in campo…Scrive La Gazzetta dello Sport: La vera missione di Conte, adesso, è quella di dare al Napoli la possibilità di sfruttare tutte le sue stelle contemporaneamente, senza perdere l’equilibrio. Che possa supportare la presenza contemporanea di Anguissa e McTominay insieme a De Bruyne e senza rinunciare neanche a Lobotka. Un Napoli di stelle, per le notti di Gala. Con KDB ad agire più vicino al centravanti, sulla trequarti, lì dove può far male con un imbucata o anche calciando da fuori. E McTominay che dovrà allargare la posizione a sinistra, con Neres (più imprevedibilità) o Politano (l’equilibratore) sul versante opposto, per difendere sempre con due linee da 4. Conte voleva più qualità offensiva per trovare più gol: mettere KDB al centro di tutto significa anche poter sfruttare i calci piazzati, per aprire le difese più chiuse, per avere sempre un’arma vincente su cui contare. Fisicità e qualità: il mix vincente”

