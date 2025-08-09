NewsCalcio

Antognoni: “Napoli e Inter le vedo in prima fascia”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Giancarlo Antognoni, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la stagione che sta per cominciare: “I nostri giocatori, a differenza che all’estero dove c’è una mentalità diversa, faticano a giocare nei nostri campionati. Faccio l’esempio di Fazzini che ha fatto con noi poco fa l’Europeo Under 21: è un ottimo giocatore, ma speriamo che ora alla Fiorentina giochi. Perché c’è bisogno che i nostri ragazzi inizino a trovare spazio”.

Antognoni prosegue poi con alcune considerazioni sulla Fiorentina in generale: “L’arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l’ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene”.

Spazio poi alla personale griglia di partenza del campionato: “Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)”.

Infine, alcune battute sulla permanenza di Kean in viola: “Ha fatto bene a rimanere a Firenze, è la sua giusta dimensione. Si è trovato bene, ha fatto 25 gol ed è il suo ambiente ideale. È stato anche in piazze più grandi, ma Firenze gli ha dato la tranquillità che altrove non aveva. Rinunciare all’Arabia è stata la cosa migliore”.

Fonte: TMW

