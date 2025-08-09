Amichevole Napoli-Girona: raddoppio del Napoli, De Bruyne!

15′ Su azione verticale degli azzurri, palla di Lobotka per Lukaku che difende la sfera con il corpo e la passa a De Bruyne per il quale è un gioco da ragazzi segnare. Napoli-Girona 2-0!

4′ Napoli immediatamente in vantaggio, cross di De Bruyne da calcio d’angolo e il capitano di Lorenzo, di testa, supera il portiere avversario. Napoli-Girona 1-0!

Amichevole Napoli-Girona: ha inizio il match!

A bordo campo il Presidente De Laurentiis che, prima dell’inizio della partita, si intrattiene con il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Amichevole Napoli-Girona, le FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione:

Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.

Amichevole Napoli-Girona, le PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Lang, Lukaku, Neres.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

Tre i precedenti con gli azzurri

Amichevole Napoli-Girona, sono tre i precedenti tra le due compagini negli ultimi anni.

Nell’estate del 2022, gli azzurri guidati allora da Luciano Spalletti s’imposero per 3-1 a Castel di Sangro.Passarono in vantaggio con un autorete dell’ex David Lopez, poi, gli spagnoli pareggiarono nella ripresa con l’argentino Castellanos. Il diagonale di sinistro di Petagna e il rigore trasformato da Kvaratskhelia fecero sorridere i partenopei.

L’anno successivo sempre in Abruzzo il Napoli vinse 4-2 dopo i calci di rigore dopo che al termine dei 90 minuti il match era terminato 1-1 (vantaggio spagnolo con Stuani e pareggio di Simeone su rigore). Nella lotteria dei penalty un super Alex Meret ne neutralizza due su tre consegnando la vittoria ai compagni di squadra.

L’anno scorso la compagine della Catalogna s’impose per 2-0. Gara sempre disputata al «Patini» di Castel di Sangro. Match giocato sotto una pioggia torrenziale. Segnarono per gli spagnoli Van de Beek e un goal in spaccata di Villa.

Il Girona: da sorpresa spagnola a realtà europea

Il Girona, in pochi anni, è passato dall’essere una solida realtà di provincia a una delle squadre più intriganti d’Europa.

Il Girona FC, fondato nel 1930 e per decenni confinato tra la Segunda División e le categorie minori, sta vivendo oggi un momento storico: la qualificazione alla prima Champions League della sua storia, conquistata con un clamoroso 3° posto nella Liga nella stagione 2023-24.

Oggi, sabato 9 agosto, alle ore 19:00, allo stadio Teofilo Patini, il Girona sarà protagonista di un’amichevole di lusso contro il Napoli. Un test importante in vista della stagione imminente e, ironia della sorte, possibile “antipasto” dell’affare Gutiérrez.

Dall’inviato a Castel di Sangro Giovanni Gambardella