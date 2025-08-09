NewsCalcioMercato

Al Napoli è stato proposto Zinchenko dell’Arsenal! Manna riflette sul prezzo

By Riccardo Cerino
0

Le ultime settimane di mercato, si sa, sono fatte di occasioni da cogliere al volo. In queste dinamiche rientra anche il Napoli, sebbene l’organico azzurro sia stato già puntellato finora tra arrivi e partenze. Il Mattino di quest’oggi, però, segnala che ai partenopei è stato proposto un profilo di tutto rispetto proveniente dalla Premier League.

Il nome che si fa è quello di Oleksandr Zinchenko, già sondato in passato. L’ucraino, esterno basso ed ala sinistra dallo spiccato senso tattico che potrebbe lasciare l’Arsenal, è stato accostato anche agli azzurri. I Gunners, si legge ancora, valutano l’ex Manchester City 10 milioni di sterline e sono pronti a lasciarlo partire anche gratis, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Operazione last-minute a tutti gli effetti: la dirigenza azzurra inizia a rifletterci.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Mercato, il sogno azzurro si chiama Grealish! Sarebbe il sostituto ideale di Kvara,…

Calcio

Di Fusco: “Occorre un esterno sinistro da due anni, va preso”

Calcio

Mediana azzurra – Musah preferirebbe ancora il Napoli…

Calcio

Zanoli al Bologna è un affare fatto, ora le visite mediche

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.