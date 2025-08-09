Al Napoli è stato proposto Zinchenko dell’Arsenal! Manna riflette sul prezzo

Le ultime settimane di mercato, si sa, sono fatte di occasioni da cogliere al volo. In queste dinamiche rientra anche il Napoli, sebbene l’organico azzurro sia stato già puntellato finora tra arrivi e partenze. Il Mattino di quest’oggi, però, segnala che ai partenopei è stato proposto un profilo di tutto rispetto proveniente dalla Premier League.

Il nome che si fa è quello di Oleksandr Zinchenko, già sondato in passato. L’ucraino, esterno basso ed ala sinistra dallo spiccato senso tattico che potrebbe lasciare l’Arsenal, è stato accostato anche agli azzurri. I Gunners, si legge ancora, valutano l’ex Manchester City 10 milioni di sterline e sono pronti a lasciarlo partire anche gratis, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Operazione last-minute a tutti gli effetti: la dirigenza azzurra inizia a rifletterci.