NewsCalcio

Tiberio Ancora, il nutrizionista voluto da Conte lascia il Napoli a sorpresa

By Emilia Verde
0

Un addio inaspettato sicuramente è quello di Tiberio Ancora, il nutrizionista del Napoli, e personal trainer, voluto dal tecnico Antonio Conte. Il suo messaggio d’addio alla SSCN arriva tramite social: “Arriva d’ improvviso e inaspettato nella tua vita un momento in cui devi prendere delle decisioni immediate e assolutamente personali e quando arrivano devi avere la forza ed il coraggio di accettarle e decidere il da farsi.

Factory della Comunicazione

Questa decisione mi vede costretto a lasciare il Calcio Napoli e non rinnovare il contratto presentatomi.
Ringrazio la Società,La Squadra,il Mister,lo Staff e tutti i collaboratori che rappresentano il Calcio Napoli per avermi dato la possibilità di far parte di questa splendida famiglia.
Un grazie particolare a tutti i tifosi del Napoli e tutta la città per dirvi che siete Unici e Inimitabili.
Un grande abbraccio”.
Potrebbe piacerti anche
News

Il mister azzurro non è mai stato un appassionato di coppe nazionali!

News

ESCLUSIVA Cds- John Stones del City: «De Bruyne a Napoli un bambino felice. Non…

X

CdS Campania – Allenatore dell’anno 😀CONTE D’ORO😀. Tra i 5 per…

News

Difficile vedere Conte per due anni consecutivi sulla stessa panchina

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.