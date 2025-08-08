Tiberio Ancora, il nutrizionista voluto da Conte lascia il Napoli a sorpresa

Un addio inaspettato sicuramente è quello di Tiberio Ancora, il nutrizionista del Napoli, e personal trainer, voluto dal tecnico Antonio Conte. Il suo messaggio d’addio alla SSCN arriva tramite social: “Arriva d’ improvviso e inaspettato nella tua vita un momento in cui devi prendere delle decisioni immediate e assolutamente personali e quando arrivano devi avere la forza ed il coraggio di accettarle e decidere il da farsi.

Questa decisione mi vede costretto a lasciare il Calcio Napoli e non rinnovare il contratto presentatomi.

Ringrazio la Società,La Squadra,il Mister,lo Staff e tutti i collaboratori che rappresentano il Calcio Napoli per avermi dato la possibilità di far parte di questa splendida famiglia.

Un grazie particolare a tutti i tifosi del Napoli e tutta la città per dirvi che siete Unici e Inimitabili.

Un grande abbraccio”.