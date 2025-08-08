NewsCalcio

Secondo Vanessa Leonardi, Mourinho e AdL simili sotto un aspetto

By Giuseppe Sacco
0

VANESSA LEONARDI A RADIO MARTE

Factory della Comunicazione

“Il presidente Aurelio De Laurentiis è molto diretto e non è mai banale nelle sue dichiarazioni. regala sempre dichiarazioni ad effetto. In questo assomiglia molto a José Mourinho che gestiva alla perfezione i media. Era un maestro. De Bruyne? Credo sia stato un argomento importante per la conferma di Conte. De Laurentiis ha mostrato al suo allenatore con i fatti la voglia di costruire un grande Napoli e così ha fatto finora. Adesso aspettiamo solo gli ultimi colpi, ma il Napoli ha già fatto tanto”.

Potrebbe piacerti anche
News

Rachele, piccola tifosa azzurra: “Avrò il cuore diviso a metà”

News

Mercato, dopo Gutierrez il Napoli è forte del sì di Juanlu

News

Mercato, Italiano spinge per Zanoli: c’è il si del ragazzo

News

Napoli, le prime impressioni di De Bruyne sui suoi nuovi compagni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.