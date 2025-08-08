Secondo Vanessa Leonardi, Mourinho e AdL simili sotto un aspetto

VANESSA LEONARDI A RADIO MARTE

Factory della Comunicazione

“Il presidente Aurelio De Laurentiis è molto diretto e non è mai banale nelle sue dichiarazioni. regala sempre dichiarazioni ad effetto. In questo assomiglia molto a José Mourinho che gestiva alla perfezione i media. Era un maestro. De Bruyne? Credo sia stato un argomento importante per la conferma di Conte. De Laurentiis ha mostrato al suo allenatore con i fatti la voglia di costruire un grande Napoli e così ha fatto finora. Adesso aspettiamo solo gli ultimi colpi, ma il Napoli ha già fatto tanto”.