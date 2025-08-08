Secondo Pavarese Raspadori va sacrificato solo per una consistente offerta

GIGI PAVARESE A RADIO MARTE

“Il Napoli sta seguendo le indicazioni di Conte nella costruzione della squadra. La proprietà ha messo a disposizione una grande disponibilità economica e il direttore sportivo Manna sta lavorando in base alle indicazioni di Conte. Raspadori? Sono un romantico e lui è stato decisivo per la vittoria dello scudetto, ma capisco le valutazioni di una società, quindi in caso di un’offerta importante potrebbe essere sacrificato per arrivare ad un altro acquisto importante”