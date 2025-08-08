Sacchi: “Un consiglio? Basta difesa e contropiede”

Arrigo Sacchi, è intervenuto nel corso del programma di Canale 9 “Il Ritiro di Mattina” ed ha parlato del Napoli Antonio Conte, ecco le sue parole:

Parlando di Diego Armando Maradona poi, Sacchi svela un aneddoto legato all’ex fuoriclasse argentino: “Il Napoli di Maradona lo conoscevo molto bene. Maradona mi ha chiesto diverse volte di allenare il Napoli. Mi diceva: ‘Se verrà qui ad allenare il Napoli partirà sempre con due goal di vantaggio: uno lo faccio io e uno il centravanti’. Ma io andai al Milan”.

Poi ha parlato anche dell’attuale tecnico dei partenopei, Antonio Conte: “Ho una grande fiducia in lui, lo conosco da quando era un ragazzino, l’ho convocato in Nazionale, gli voglio bene. Un atleta sempre pronto, un amico, un grande allenatore. Un consiglio? Bisogna accettare che il calcio vada interpretato come pressione. Basta difesa e contropiede”.