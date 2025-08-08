Raspadori si prepara all’Atletico: lezioni di spagnolo e intesa vicina

Giacomo Raspadori è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante azzurro ha già iniziato a muoversi in vista del possibile trasferimento, tanto da aver deciso di cominciare a studiare lo spagnolo – castigliano, per la precisione – segnale chiaro della volontà di integrarsi nel nuovo ambiente.

Factory della Comunicazione

Tra il Napoli e il club spagnolo c’è un accordo verbale con il giocatore già raggiunto, mentre le due società stanno lavorando sugli ultimi dettagli per chiudere l’operazione. Il Napoli ha fissato la valutazione di Raspadori a 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere raggiunta con 25 milioni di parte fissa e 5 di bonus. L’Atletico, dal canto suo, era inizialmente disposto a offrire non più di 20 milioni, ma la distanza tra domanda e offerta sembra destinata ad accorciarsi.

A 25 anni, reduce da una stagione con 6 gol e 1 assist in 26 presenze in Serie A – stagione in cui il Napoli ha conquistato lo Scudetto con Antonio Conte – Raspadori rappresenta un profilo gradito al tecnico dei Colchoneros, che lo vede sia come alternativa sulla fascia destra sia come possibile seconda punta.

Il mercato dell’Atletico Madrid, del resto, è già molto attivo: il club ha speso 42 milioni per Alex Baena, esterno sinistro proveniente dal Villarreal, e 21 milioni per Thiago Almada, trequartista argentino arrivato dal Botafogo. Raspadori sembra ora essere in cima alla lista dei desideri, anche dopo che è sfumato l’obiettivo Enzo Millot dello Stoccarda, valutato oltre 35 milioni.

La trattativa prosegue, ma il futuro dell’attaccante italiano potrebbe presto parlare spagnolo.

Fonte: Gazzetta dello Sport