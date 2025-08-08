Rachele, piccola tifosa azzurra: “Avrò il cuore diviso a metà”

Rachele, la baby tifosa napoletana famosissima sui social con centinaia di migliaia di followers, avrebbe voluto mettere anche la ciliegina a Castel di Sangro, arrivata due anni fa per salutare gli azzurri, ma soprattutto Giovanni Simeone. La piccola, nata a Roma e diventata virale proprio per la sua fede azzurra da condividere con papà Max e il fratello Valerio (entrambi romanisti doc), ha sempre avuto nell’argentino un piccolo punto di riferimento. Tanto da auto-soprannominarsi “La Cholita”. “Quando è arrivato mi sono subito innamorata di lui. Non solo per i suoi gol, ovviamente, ma per il tipo di calciatore che è sempre stato, per quello che dava in campo”.

La passione per Simeone, come si legge su Il Mattino, è scoppiata ancora di più quando sono riusciti a incontrarsi: «Era l’anno del terzo scudetto, nella giornata di vigilia dell’ultima partita e quindi a campionato già vinto. Con una scusa, mio padre mi portò nell’hotel in cui la squadra stava facendo ritiro. Vidi arrivare il bus. Fu una emozione grande: all’inizio ero un po’ intimidita, ma ci misi un attimo a farmi passare la timidezza».

In quella occasione, anche una promessa: «Mi assicurò che in caso di gol avrebbe esultato mimando con le mani un cuore, come faccio anche io a ogni rete. E così fu: gol, maglia di Maradona, poi il cuore. Fu bellissimo». Ma com’è nata questa amicizia? «Fu lui a scoprire i nostri video in rete. Ci contattò sui social direttamente ed è lì che prendemmo poi appuntamento».