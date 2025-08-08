NewsCalcioMercato

“Può darsi che nei prossimi giorni ci sarà l’arrivo di un giocatore ancora non nominato”

By Filippo Maria Aiello
0

Rosa Monopoli, giornalista del Mattini, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lobokta e la sua compagna amano tanto Napoli” – “Lady Lobotka, oltre ad essere bellissima, è una bravissima ragazza ed una grande professionista. Anche lei è giornalista. Dà supporto a Lobotka e questa è una cosa importante. Simi Leskovska, attraverso Lobotka, ama e vive la città di Napoli. Ha anche dichiarato che ha dei posti preferiti con lui, specialmente il lungomare. Sono molto attenti alle vicende dell’altro. Loro hanno tanti posti preferiti a Napoli. Mercato? Credo che il Napoli chiuderà qualche colpo, ma dovrà cedere qualcuno: bisogna aspettare gli ultimi giorni. Simeone al Torino? Lui merita più minutaggio. Può darsi che nei prossimi giorni ci sarà l’arrivo di un giocatore ancora non nominato”.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Secondo Vanessa Leonardi, Mourinho e AdL simili sotto un aspetto

News

Rachele, piccola tifosa azzurra: “Avrò il cuore diviso a metà”

News

Mercato, dopo Gutierrez il Napoli è forte del sì di Juanlu

News

Mercato, Italiano spinge per Zanoli: c’è il si del ragazzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.