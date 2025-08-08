Rosa Monopoli, giornalista del Mattini, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lobokta e la sua compagna amano tanto Napoli” – “Lady Lobotka, oltre ad essere bellissima, è una bravissima ragazza ed una grande professionista. Anche lei è giornalista. Dà supporto a Lobotka e questa è una cosa importante. Simi Leskovska, attraverso Lobotka, ama e vive la città di Napoli. Ha anche dichiarato che ha dei posti preferiti con lui, specialmente il lungomare. Sono molto attenti alle vicende dell’altro. Loro hanno tanti posti preferiti a Napoli. Mercato? Credo che il Napoli chiuderà qualche colpo, ma dovrà cedere qualcuno: bisogna aspettare gli ultimi giorni. Simeone al Torino? Lui merita più minutaggio. Può darsi che nei prossimi giorni ci sarà l’arrivo di un giocatore ancora non nominato”.

Factory della Comunicazione