Presentazione della squadra, Oriali: “La pagina ora è bianca…”

By Gabriella Calabrese
Il Napoli presenta la squadra a Castel di Sangro. Uno dei protagonisti silenziosi, Lele Oriali:Quest’anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina importantissima della storia del Napoli, ora bisogna girare la pagina ed è bianca: sta a noi decidere cosa scrivere, dipende da noi. L’altra sera ho detto che mancava qualcuno perché questa è la nostra famiglia sportiva, qui ci si sostiene e si lotta. Ma soprattutto con il vostro entusiasmo e la vostra passione, che avete dimostrato anche nei momenti di difficoltà. Per questo vi ringrazio“.

