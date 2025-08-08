NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, le prime impressioni di De Bruyne sui suoi nuovi compagni

By Simona Marra
0

Kevin De Bruyne, durante un intervista a Dazn, ha dato le sue prime impressioni sui suoi nuovi compagni di squadra.

 

Factory della Comunicazione

Il belga ha assegnato dei “soprannomi” ad alcuni dei suoi compagni per far capire al meglio cos’ha pensato di loro a prima vista.

 

Lukaku: goal

Di Lorenzo: boss

Lobotka: direttore

Mc Tominay: motore 

Anguissa: tuttofare

Neres: eleganza

Politano: dritto al punto

 

Ed infine ha assegnato al mister il soprannome di “big boss

Potrebbe piacerti anche
News

A differenza di Koop e Lookman, Simeone è core… grato

News

KDB a sostegno dei piccoli pazienti affetti da malattie metaboliche rare:…

News

Castel di Sangro, AdL osserva i suoi da bordo campo

News

De Bruyne. “Contento di essere qui. Conte? Molto diretto, avrò tempo di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.