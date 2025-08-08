Napoli, le prime impressioni di De Bruyne sui suoi nuovi compagni
Kevin De Bruyne, durante un intervista a Dazn, ha dato le sue prime impressioni sui suoi nuovi compagni di squadra.
Il belga ha assegnato dei “soprannomi” ad alcuni dei suoi compagni per far capire al meglio cos’ha pensato di loro a prima vista.
Lukaku: goal
Di Lorenzo: boss
Lobotka: direttore
Mc Tominay: motore
Anguissa: tuttofare
Neres: eleganza
Politano: dritto al punto
Ed infine ha assegnato al mister il soprannome di “big boss“