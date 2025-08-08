Milanese: “Lucca e Lukaku? Sono abbastanza simili come stazza”

Ecco le parole di Mauro Milanese a Radio Marte:

Factory della Comunicazione

“Lucca e Lukaku? Sono abbastanza simili come stazza, corporatura e movimenti. In teoria possono giocare anche insieme in alcune partite. L’equilibrio difensivo? Per Conte è fondamentale, è tutta la squadra a dover difendere ed è stato l’ingrediente decisivo per lo scudetto. Rrahmani e Buongiorno saranno sempre i due titolari. Conte mi convince più nel campionato italiano che nelle Coppe, ma mi auguro che il Napoli possa fare bene pure in Champions League. Meret-Milinkovic Savic? Servirà anche a Meret una concorrenza così forte per aumentare la concentrazione. Secondo me ricomincerà Alex, poi non so cosa deciderà Conte. Di sicuro uno come Milinkovic-Savic può insidiarlo”.