Mercato, panoramica azzurra: possibili entrate ed uscite
Un caso sarebbe la cessione di Raspadori: il Napoli ha comunicato all’entourage del calciatore che le porte della cessione sono aperte. Ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare – ma sempre prima della prossima settimana – un’offerta seria dell’Atletico Madrid.
Gli spagnoli, come si legge sulle pagine de Il Mattino, potrebbero spingersi fino a 25 milioni, il Napoli ne chiede dieci in più. A 30 si può chiudere? Forse sì, ma solo se il Napoli avrà il tempo di tornare poi sul mercato, senza tirare troppo la corda. Ogni ora che passa complica lo scenario.
In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte: resta anche vigile l’ipotesi Chiesa, in uscita da Liverpool.
Se tutti questi elementi dovessero ritrovarsi insieme, solo se accadesse, la posizione di Spinazzola potrebbe finire sul tavolo: come prima cosa perché considerarlo in lista Champions sarebbe complicato e poi perché lo spazio sarebbe ancor più limitato.
Lo spazio poi si ridurrà ancora di più perché dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez: contratto quinquennale per entrambi e niente percentuale sulla futura rivendita. Al terzino del Siviglia andranno 2 milioni di euro, al club 17 milioni. Al calciatore del Girona, invece, 2,5 milioni di ingaggio per un affare da 20 milioni circa tra parte fissa e bonus poi da riconoscere.
Il filo conduttore delle due trattative? Entrambi hanno spinto fortemente per giocare in azzurro e con Antonio Conte. Adesso tutto sta nel capire quando arriverà l’ok decisivo. Il Siviglia è con le spalle al muro e in queste ore darà il via libera.
Si incontreranno nel weekend, invece, Giovanni Manna e il Girona: prima e dopo l’amichevole a Castel di Sangro ci sarà tempo per definire tutti i dettagli.
A quel punto, a salutare l’azzurro sarà Zanoli: più Bologna che Udinese per lui al momento. Anche il Napoli preferirebbe spedirlo in rossoblù e approfondire i contatti per Fabbian a centrocampo.