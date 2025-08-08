Mercato, panoramica azzurra: possibili entrate ed uscite

Un caso sarebbe la cessione di Raspadori : il Napoli ha comunicato all’entourage del calciatore che le porte della cessione sono aperte. Ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare – ma sempre prima della prossima settimana – un’offerta seria dell’ Atletico Madrid .

Se tutti questi elementi dovessero ritrovarsi insieme, solo se accadesse, la posizione di Spinazzola potrebbe finire sul tavolo: come prima cosa perché considerarlo in lista Champions sarebbe complicato e poi perché lo spazio sarebbe ancor più limitato .

Lo spazio poi si ridurrà ancora di più perché dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez : contratto quinquennale per entrambi e niente percentuale sulla futura rivendita. Al terzino del Siviglia andranno 2 milioni di euro, al club 17 milioni . Al calciatore del Girona , invece, 2,5 milioni di ingaggio per un affare da 20 milioni circa tra parte fissa e bonus poi da riconoscere.