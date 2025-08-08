Mercato, Italiano spinge per Zanoli: c’è il si del ragazzo
Vincenzo Italiano vuole Alessandro Zanoli. L’allenatore del Bologna ha già espresso la sua volontà, la sua preferenza sul laterale destro che dovrebbe completare il pacchetto insieme a Emil Holm e Lorenzo De Silvestri. Italiano, come si legge sul Corriere dello Sport, è convinto che abbia le caratteristiche giuste per rinforzare il reparto, per permettergli di avere più soluzioni durante la prossima stagione che sarà molto lunga tra impegni di campionato e di Europa League a cui si aggiungeranno la Supercoppa italiana e la Coppa Italia da difendere.
I contatti tra il club rossoblù e il Napoli stanno proseguendo e si sono intensificati nelle ultime ore. A sostegno della trattativa c’è anche la forte volontà del calciatore tornato al Napoli dopo la stagione in prestito al Genoa. Il 24enne ha messo il Bologna come sua priorità.
I dirigenti del Bologna avrebbero voluto mantenere la spesa al di sotto dei 5 milioni di euro, alla fine arriveranno a chiudere l’operazione a quota 5, in prestito con obbligo di riscatto. Anche se il club di Joey Saputo non lo ha accettato come parziale contropartita durante la trattativa per Ndoye, poi andato in Premier, è già da tempo sulle tracce di Zanoli ed è per questo che si è al lavoro per trovare la soluzione al rebus e fare contenti tutti.