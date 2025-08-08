Mercato, Italiano spinge per Zanoli: c’è il si del ragazzo

Vincenzo Italiano vuole Alessandro Zanoli. L’allenatore del Bologna ha già espresso la sua volontà, la sua preferenza sul laterale destro che dovrebbe completare il pacchetto insieme a Emil Holm e Lorenzo De Silvestri. Italiano, come si legge sul Corriere dello Sport, è convinto che abbia le caratteristiche giuste per rinforzare il reparto, per permettergli di avere più soluzioni durante la prossima stagione che sarà molto lunga tra impegni di campionato e di Europa League a cui si aggiungeranno la Supercoppa italiana e la Coppa Italia da difendere.

I contatti tra il club rossoblù e il Napoli stanno proseguendo e si sono intensificati nelle ultime ore. A sostegno della trattativa c’è anche la forte volontà del calciatore tornato al Napoli dopo la stagione in prestito al Genoa. Il 24enne ha messo il Bologna come sua priorità.