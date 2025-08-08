NewsCalcioMercato

Mercato:  Grealish sarebbe una scommessa, Sterling un rischio

By Giuseppe Sacco
0

Le grandi manovre della sinistra napoletana. E non stiamo parlando di politica. Il Napoli “va” a sinistra, quella è la zona di campo più interessata. Ma gli scenari sono ancora tanti e soggetti a tante variabili. Partiamo dall’inizio: al Napoli Kevin piace. Il 22enne brasiliano dello Shakhtar Donetsk è uno dei profili scritti da mesi sul taccuino e sta tornando prepotentemente alla ribalta. Perché? Perché i profili già vagliati non entusiasmano e anche questo lo abbiamo ripetuto più volte: Grealish sarebbe una scommessa, Sterling un rischio, gli altri nomi non convincono pienamente. Kevin, invece, piace a tutti con un’età e un talento sicuramente da non discutere. Il suo club ha già rifiutato diverse offerte anche da 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli potrebbe raggiungere solo in un caso.  Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Specchia: “Il Napoli deve completare l’organico”

News

Mario Fabbroni si esprime su Raspadori, la cessione di Simeone e l’interesse per…

Senza categoria

Mauro Cucco: “Non venderei Raspadori. Simeone? Gli serviva più minutaggio”

News

Secondo Pavarese Raspadori va sacrificato solo per una consistente offerta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.