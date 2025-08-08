Mercato:  Grealish sarebbe una scommessa, Sterling un rischio

Le grandi manovre della sinistra napoletana. E non stiamo parlando di politica. Il Napoli “va” a sinistra, quella è la zona di campo più interessata. Ma gli scenari sono ancora tanti e soggetti a tante variabili. Partiamo dall’inizio: al Napoli Kevin piace. Il 22enne brasiliano dello Shakhtar Donetsk è uno dei profili scritti da mesi sul taccuino e sta tornando prepotentemente alla ribalta. Perché? Perché i profili già vagliati non entusiasmano e anche questo lo abbiamo ripetuto più volte: Grealish sarebbe una scommessa, Sterling un rischio, gli altri nomi non convincono pienamente. Kevin, invece, piace a tutti con un’età e un talento sicuramente da non discutere. Il suo club ha già rifiutato diverse offerte anche da 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli potrebbe raggiungere solo in un caso. Fonte: Il Mattino

