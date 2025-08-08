Mercato, dopo Gutierrez il Napoli è forte del sì di Juanlu

Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso l’accordo con il Girona per il trasferimento del terzino sinistro e ora non resta che limare gli ultimi dettagli per il contratto del giocatore. Operazione da circa 20 milioni di euro, con uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione

Nel frattempo, come riportato da Sky Sport, si avvicina anche Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo. Il Napoli è forte del sì del giocatore e per questo non ha ancora alzato l’offerta al Siviglia.

L’affare è destinato a chiudersi anche se gli azzurri saranno costretti a modificare leggermente le condizioni d’acquisto per arrivare all’ok da parte del club spagnolo. Una volta che l’operazione sarà sbloccata, Zanoli sarà libero di partire: su di lui Bologna e Udinese.