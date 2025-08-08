McTominay si riprende il Napoli: prove tecniche da titolare

Dopo un avvio di ritiro rallentato da un fastidio muscolare, Scott McTominay è tornato protagonista nel Napoli di Conte. Nella partitella contro la Casertana, lo scozzese ha avuto a disposizione appena mezz’ora, ma ha subito lasciato il segno sfiorando il gol in due occasioni e mettendosi in mostra per spirito e intensità. Una prestazione incoraggiante che rilancia le sue ambizioni in vista della stagione ufficiale.

Conte, intanto, sta sperimentando nuove soluzioni tattiche per sfruttare al meglio l’inserimento e la fisicità del centrocampista, che già nella scorsa stagione si era rivelato una risorsa offensiva inaspettata. Non si può però pensare di affidarsi di nuovo ai suoi gol per risolvere la sterilità offensiva: McTominay deve diventare un valore aggiunto, non l’unica alternativa al centravanti.

Fonte: Gazzetta dello Sport