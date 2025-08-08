Mauro Cucco: “Non venderei Raspadori. Simeone? Gli serviva più minutaggio”

Il giornalista Mauro Cucco ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Non venderei Raspadori, ma dipende tutto dalla sua volontà” – “Simeone? Per lui è giusto trovare altrove più minutaggio. Simeone a Napoli è stato davvero encomiabile, vincendo due scudetti e realizzando il suo sogno di segnare in Champions League. Simeone è stato decisivo nello scudetto di Spalletti: ricordiamo tutti la sua incornata con il Milan e gol alla Roma. Mentre quest’anno il suo contrasto di testa con la Juve sarà una delle immagini dello scudetto di Conte. Raspadori? Farei fatica a venderlo, visto che ricopre diversi ruoli. Ma in questi casi conta sempre la volontà del calciatore. Un grande colpo può essere piazzato anche negli ultimi giorni di mercato, vedi cos’è successo l’anno scorso. C’è ancora spazio per nuovi arrivi. Conte candidato a miglior allenatore dell’anno? Conte ha fatto benissimo. Senza di lui non ci sarebbe stato lo scudetto, ma questo premio deve essere vinto da Maresca. Quest’ultimo ha rifondato un Chelsea, vincendo anche il Mondiale per il Club dopo la Conference League”.

