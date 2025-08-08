Mario Fabbroni si esprime su Raspadori, la cessione di Simeone e l’interesse per Fabbian

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori deve andare via per 30 milioni. Fabbian può venire al Napoli” – “Sono favorevole alle spiegazioni delle decisioni degli arbitri. Puoi essere d’accordo o meno con una decisione, ma c’è una spiegazione: così hai tolto ogni dietrologia dei tifosi.Ci saranno anche delle immagini. Il calcio si deve adeguare agli altri sport che già da tempo si sono affidati a diverse regole. Raspadori via per 30 milioni? Sì, lo cederei. Chi è l’allenatore dell’anno? Per noi italiani è Conte, visto che ha fatto un miracolo. Ma credo Luis Enrique. Simeone al Torino? Spero che faccia una grande stagione, è stata una scelta giusta sia per il Napoli che per lo stesso Simeone. Arriveranno sia Miguel Gutierrez che Juanlu Sanchez. Sull’attaccante esterno dipende tutto dalla cessione di Raspadori. Se quest’ultimo dovesse andar via, di fatto, potresti puntare su Adeyemi. Mentre Chiesa, se non ci sono alternative, può arrivare a fine mercato. Fabbian può venire al Napoli, anche perché il Bologna qualcosa ci deve: tipo la mancata cessione di Ndoye”.

