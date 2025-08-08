Mandorlini: “Mi auguro uno scatto d’orgoglio delle altre, ma il Napoli è davvero forte”

Andrea Mandorlini è intervenuto in esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore nonché allenatore, nativo di Ravenna, ha condiviso le sue impressioni riguardo diverse squadre della prossima Serie A. Nell’estratto che segue, l’opinione di Mandorlini sulla vicenda Lookman, sulle favorite del nuovo campionato e sui migliori colpi di mercato.

Dopo la cessione di Mateo Retegui, l’Atalanta sembra destinata a fare a meno anche di Ademola Lookman, in piena rottura con il club orobico. Cosa ne pensa di questa vicenda e di quanto si ridimensionerebbe la squadra di Ivan Jurić senza questi due nomi?

“Al di là delle qualità molto elevate di Lookman, credo che debba esserci sempre il nome di una società dinanzi alle esigenze di ciascun tesserato. (…) Percassi ha fatto benissimo a imporsi per far rispettare certe regole, perché è giusto che si faccia prevalere il volere di un presidente che ha dimostrato di saper fare sempre benissimo il proprio lavoro.

Non so come stiano andando esattamente le cose, perché si sente di tutto e non sono all’interno dell’ambiente per poter giudicare, ma, in linee generali, resta sempre molto difficile riuscire convincere un calciatore a tornare sui suoi passi, specie se manifesta un’insofferenza così palese. Che sia in Italia o all’estero, mi auguro che Lookman venga ceduto al più presto per il bene di tutti, anche se l’Atalanta ha da guardare ai propri interessi e aspetterà di capire quale sarà il suo comportamento. È una situazione molto complicata, ma spero che prevarrà il buon senso. (…)”.

Proprio per Ademola Lookman, l’Atalanta ha rifiutato un’offerta dell’Inter di 42 milioni, oltre a 3 di bonus. La rosa a disposizione di Christian Chivu resterebbe ugualmente competitiva in campionato con i volti nuovi di Ange-Yoan Bonny, Pio Esposito e Luis Henrique?

“Lo scorso anno, l’Inter ha pagato a caro prezzo il mancato raggiungimento dei suoi obiettivi per via di alcuni particolari che, però, sono stati determinanti. (…) Quest’anno sono arrivati volti nuovi che possono dare una mano importante. (…) Naturalmente, se arrivasse anche Lookman ci sarebbe molto più estro in una formazione che ha bisogno di rigenerarsi per tornare a essere ancora più forte. (…) Ho fiducia in Chivu e negli uomini che ha a sua disposizione”.

Le prime quattro della Serie A 2025/26, secondo Andrea Mandorlini?

“Difficilissimo poterlo dire. Ci sono sempre le solite, quindi sarà una bagarre, specialmente per il terzo e il quarto posto. Oltre a Napoli e Inter che si contenderanno lo scudetto, ci sono Milan e Juventus che avranno tanta voglia di mettersi in mostra, come farà lo stesso la Roma. Anche l’Atalanta, nonostante un cambiamento piuttosto radicale, è lì per giocarsela, come non mancheranno Lazio, Fiorentina e Bologna. I nomi restano questi e sono tutte squadre che arriveranno nel giro di una manciata di punti”.

Il Napoli resta la squadra favorita per il prossimo scudetto?

“La detentrice parte sempre come favorita per la stagione successiva, anche perché il Napoli è davvero forte, ma confido in uno scatto di orgoglio di questa squadra allenata da Chivu, per cui spero che lo scudetto dell’anno prossimo possa essere cucito di nuovo sulle maglie dell’Inter”.

Qual è stato, finora, il miglior acquisto effettuato tra i club della Serie A?

“Sono arrivati diversi campioni quest’anno, come De Bruyne, Immobile e Džeko, ma tra tutti direi che il miglior colpo sia stato quello del Milan con Luka Modrić”.