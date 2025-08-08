NewsCalcioNapoli

La SSC Napoli ospita la Nazionale Italiana di Calcio a 5 non vedenti durante il ritiro di Castel di Sangro

Ecco il comunicato del club azzurro

Un bellissimo momento di unione e di  solidarietà si è consumato questa mattina, quando al ritiro del Napoli di Castel di Sangro, è arrivata la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti.

Il club partenopeo ha reso pubblico quest’incontro, postando le fotografie sui propri profili social.

Di seguito le foto e il comunicato del Napoli:

“Durante il ritiro di Castel di Sangro, la SSC Napoli ha avuto il piacere e l’onore di ospitare la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti.

Un momento di grande valore umano e sportivo, in cui il calcio ha confermato la sua capacità di essere un ponte che unisce persone, storie e ideali.

Grazie alla squadra e allo staff per la visita e per il messaggio di ispirazione che avete condiviso con noi.”

Fonte: SSC Napoli

