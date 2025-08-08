NewsCalcioCalcio Femminile

La nazionale femminile guadagna una posizione nel ranching, mai così in alto dal 2014

Italia ora è 12/a nel ranking

By Giuseppe Sacco
Le azzurre del calcio crescono in popolarità e guadagnano punti nella classifica mondiale. Si legge su Ansa che la semifinale raggiunta dalla squadra di Soncin agli Europei fa salire di una posizione nel ranking: l’Italia al 12/o posto, eguagliando un risultato che la Nazionale non trovava dal giugno del 2014, e che avvicina al best ranking (10°) raggiunto per l’ultima volta nell’agosto del 2012.

In testa c’è la Spagna, che grazie alla finale raggiunta in Svizzera e persa a Basilea contro l’Inghilterra ha scavalcato gli Stati Uniti, ora secondi. Sul podio anche la Svezia (+3), con l’Inghilterra bi-campione d’Europa salita dal quinto al quarto posto.

