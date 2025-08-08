Juanlu-Napoli, il Siviglia alza ancora la richiesta

Il Napoli sta trattando col Siviglia per Juanlu Sanchez, ma il club spagnolo pare abbia ancora una volta alzato il tiro. Matteo Moretto, giornalista attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, aggiorna in merito: “Il Napoli nelle ultime ore ha alzato da 14 più il 10% su futura rivendita a 17 milioni. Il Siviglia, per la prima offerta, aveva comunicato ufficialmente al Napoli di volerne 17 più 10% su futura rivendita. Il Napoli alzando l’offerta credeva di avere il giocatore in pugno. Ma nelle ultimissime ore è arrivata un’altra risposta ufficiale che alza la posta e ora ne chiede 20 di milioni più il 20% sulla futura rivendita forte del fatto che ci sono club in Premier disposti a offrire quella cifra. Il Napoli ora dovrà capire cosa fare. Dalla parte del club partenopeo c’è il calciatore che ha chiesto al Siviglia di ascoltare solo il Napoli. Inizia un vero e proprio braccio di ferro. Zanoli, invece, è molto vicino al Bologna. Trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni più 1 di bonus”.

