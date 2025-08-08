CalcioNapoliNews

Il Napoli “presenta” la squadra: Raspadori unico, grande assente

By Gabriella Calabrese
Stagione 2025-26, la SSCN presenta la squadra in quel di Castel di Sangro. Tutti in piazza del Plebiscito tra l’entusiasmo dei tifosi, la Coppa dello Scudetto alzata al cielo da capitan Di Lorenzo e tanti fuochi d’artificio. Da segnalare l’assenza di Giacomo Raspadori. Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, l’accordo con l’Atletico Madrid  è concluso, il calciatore raggiunge la Liga Spagnola. Si legge: “Il segnale definitivo arriva dal ritiro di Castel di Sangro. Raspadori, infatti, è stato l’unico grande assente durante la presentazione della squadra davanti ai tifosi. Autorizzato a lasciare il ritiro, il calciatore viaggerà direzione Madrid per le firme”. 

