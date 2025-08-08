Il mister azzurro non è mai stato un appassionato di coppe nazionali!

Conte: da calciatore ne ha vinta appena una con la Juve. Anche a Londra il primo anno è da record con il Chelsea, ma come va nella stagione successiva? I Blues non eccellono in Premier League, chiudendo il campionato solo al 5° posto e mancando l’appuntamento con la Champions, ma a casa un trofeo lo portano sempre ed è la prima coppa nazionale per Antonio da allenatore, vincendo la Fa Cup di quella stagione 2017/18. Il percorso europeo si conclude agli Ottavi, stavolta, ma la vittoria di un trofeo al secondo anno è un traguardo importante per il club. Quella della seconda stagione è una tradizione per Conte: riesce sempre a vincere qualcosa quando resta sulla stessa panchina. Lo ha fatto anche a Milano: dopo aver mancato lo scudetto nel 2019-20, nella stagione 2020-21 porta i nerazzurri sul tetto d’Italia per riprendersi il campionato. Una vittoria importante, ma che non basterà per convincere il leccese a restare ancora. Esattamente come era stato a Londra.

Factory della Comunicazione

Nella capitale inglese ci tornerà proprio qualche mese più tardi, stavolta sulla panchina del Tottenham in corsa. Nell’estate del 2022 sceglie per la permanenza in Premier League, ma sarà una stagione complicata dal punto di vista personale: la scomparsa di Ventrone, elemento del suo staff tecnico, e un problema di salute costringeranno Conte a vivere mesi difficili. Saluterà gli Spurs nel bel mezzo del suo secondo anno in bianconero. Dopo 28 turni di campionato. Quel Tottenham era però 5° in classifica, in piena corsa per la Champions e comunque in Europa. Chiuderà poi il campionato da 8° in classifica: a riprova della mano di Conte. Fonte: Il Mattino