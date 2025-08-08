NewsCalcioMercato

Il Mattino – Lo spazio per Spinazzola potrebbe ridursi, futuro in bilico

Il mercato del Napoli continua la sua corsa, e si muove per gli ultimi arrivi, ma anche per le uscite, e a tal proposito, Il Mattino scrive su Leonardo Spinazzola:In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte. Se tutti questi elementi dovessero ritrovarsi insieme, solo se accadesse, la posizione di Spinazzola potrebbe finire sul tavolo: innanzitutto perché considerarlo in lista Champions sarebbe complicato e poi perché lo spazio sarebbe ancor più limitato. L’esterno ex Roma di pretendenti in Serie A ne ha. Lo spazio si ridurrà ancora di più perché dalla Spagna sono in arrivo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez”.

