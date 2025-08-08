Gutierrez ok. Ma Juanlu ora è un giallo, il Siviglia gioca al rialzo

Ancora un po’ di pazienza e potrebbe essere la destra più la sinistra. La par condicio dei terzini regna nel Napoli: entrambi spagnoli, uno da un lato e uno dall’altro dello scacchiere che Antonio Conte sta continuando a sistemare in campo in vista della prossima stagione. Ormai vicina. È vicinissimo Miguel Gutierrez, 24 anni, l’alfiere di fascia sinistra che per un’incredibile casualità arriverà dal Girona, ovvero l’avversario che domani i campioni d’Italia sfideranno al Patini di Castel di Sangro nella quinta amichevole dell’estate. La trattativa procede speditissima, dopo l’accelerata andata in scena nel fine settimana, ma ora è davvero la fase finale: quella dello scambio dei documenti, della definizione degli ultimissimi dettagli, dei placet a tutti gli accordi di contorno a quello sostanziale. Per la cronaca: l’affare Gutierrez è sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Si è arenata, invece, la trattativa con il Siviglia per Juanlu: il Napoli offre 17 milioni, mentre il Siviglia insiste al rialzo dopo aver ricevuto due offerte da 20 milioni firmate Wolverhampton e Nottingham Forest. Tra l’altro, gli andalusi hanno sempre chiesto sia l’indennizzo sia il 10% sulla futura rivendita. Fonte: CdS

