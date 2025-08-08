Adnkronos News

Gaza, approvato il piano di Netanyahu: via libera a occupazione

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza ha approvato nella notte tra giovedì e venerdì la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu di conquistare la densamente popolata Gaza City, secondo quanto annunciato in una dichiarazione dall'ufficio del premier, ignorando gli avvertimenti delle Forze di Difesa Israeliane secondo cui l'operazione metterebbe a rischio la vita degli ostaggi rimasti, oltre a poter scatenare un disastro umanitario. Netanyahu ha dichiarato alla Fox News poche ore prima della riunione del gabinetto di sicurezza che la sua intenzione era quella di conquistare l'intera Striscia. In particolare, la dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu descriveva la proposta come volta a “sconfiggere Hamas”, il che significa che potrebbero esserci state operazioni successive oltre a quella per Gaza City che sono state approvate e non annunciate. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Marcinelle, l’8 agosto 1956 una delle più gravi stragi in miniera della storia

Adnkronos News

Over 80 con memoria da 50enni: i segreti dei Super Ager in 25 anni di studi

Adnkronos News

Da Putin ok a vertice con Trump, ma non con Zelensky. Meloni sente i presidenti Usa e…

Adnkronos News

Scuola e caro libri, si preannuncia un salasso: di quanto sale la spesa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.