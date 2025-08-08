Gaza, approvato il piano di Netanyahu: via libera a occupazione

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza ha approvato nella notte tra giovedì e venerdì la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu di conquistare la densamente popolata Gaza City, secondo quanto annunciato in una dichiarazione dall'ufficio del premier, ignorando gli avvertimenti delle Forze di Difesa Israeliane secondo cui l'operazione metterebbe a rischio la vita degli ostaggi rimasti, oltre a poter scatenare un disastro umanitario. Netanyahu ha dichiarato alla Fox News poche ore prima della riunione del gabinetto di sicurezza che la sua intenzione era quella di conquistare l'intera Striscia. In particolare, la dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu descriveva la proposta come volta a “sconfiggere Hamas”, il che significa che potrebbero esserci state operazioni successive oltre a quella per Gaza City che sono state approvate e non annunciate. —internazionale/[email protected] (Web Info)

