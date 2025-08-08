Adnkronos News

Fiorello, ladri nella sua villa: rubati gioielli e diversi orologi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una banda di ladri si è introdotta nella villa di Rosario Fiorello, in via della Camilluccia, rubando soprattutto gioielli e diversi orologi.Come si legge sul Messaggero. Il bottinosarebbe di oltre 300mila euro.  Secondo la Scientifica, al momento non ci sarebbero elementi utili a identificare gli autori del furto che avrebbero usato guanti in lattice senza qindi lasciare impronte digitali. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cosenza, sospetta intossicazione da botulino a Diamante: morto un 52enne

Adnkronos News

Gaza, approvato il piano di Netanyahu: via libera a occupazione

Adnkronos News

Marcinelle, l’8 agosto 1956 una delle più gravi stragi in miniera della storia

Adnkronos News

Over 80 con memoria da 50enni: i segreti dei Super Ager in 25 anni di studi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.