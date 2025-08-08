NewsCalcioMercato

Dossena: “Gutierrez e Olivera sono totalmente diversi”

By Vincenzo Buono
Ecco le parole di Andrea Dossena a Radio Marte:

“Gutierrez? E’ un terzino offensivo che spinge molto sulla fascia sinistra. Ovvero imparerà tanto da Conte. Gutierrez e Olivera sono totalmente diversi, l’allenatore deciderà in base all’avversario. Non dimenticherei neanche Spinazzola come jolly, capace di giocare ovunque. Gutierrez da esterno alto? Dobbiamo capire l’adattamento. Toccherà a Conte trovare la giusta soluzione tattica. Il Napoli affronterà tante squadre che si chiuderanno, quindi è importante inserire qualità e spinta nel saltare l’uomo. Ne può beneficiare pure uno come Lucca che ha bisogno di cross. Ho sempre un grande ricordo di Napoli, i tifosi sono unici. La festa scudetto è stata incredibile anche da lontano. E’ stato tutto molto bello, forse superiore alla gioia del 2023, quando il Napoli di fatto lo aveva vinto già a febbraio. Conte sicuramente vorrà migliorarsi e ripetersi, per lui sarà una sfida molto stimolante”.

