Difficile vedere Conte per due anni consecutivi sulla stessa panchina

Vederlo due anni di fila sulla stessa panchina, in effetti, non è mica così facile. Siena, Arezzo, Bari, Atalanta, di nuovo Siena. Abbiamo dovuto aspettare un po’ per vedere Conte sedersi alla guida della stessa squadra per due estati di fila. Abbiamo dovuto attendere il suo approdo alla Juventus: anche lì, a casa sua, è riuscito a vincere il campionato al primo colpo e rialzando la squadra da una stagione disastrosa. Un copione letto poi oltre dieci anni dopo in azzurro. All’alba della stagione 2012-13 la sua Juventus è ormai una corazzata e lo dimostrerà ancora: un altro scudetto, il secondo di fila per i bianconeri, ma anche la Supercoppa Italiana che fa ritorno a Torino insieme con lui. In Champions League non va benissimo: il percorso dei suoi si interrompe ai Quarti, mentre in semifinale abbandona la Coppa Italia. Ma va più che bene per ritenersi soddisfatto.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino