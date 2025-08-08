NewsCalcioMercato

Corvino: “Napoli e Lecce, modelli virtuosi del Sud che fanno calcio sostenibile”

Queste le parole di Pantaleo Corvino sul Napoli

By Guido Russo
0

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato una intervista al quotidiano Cronache di Napoli ed ha sottolineato i punti in comune che il suo Lecce ha con il Napoli di De Laurentiis: “Siamo le sole squadre del Sud in Serie A e tra le poche con proprietà completamente italiane. E abbiamo bilanci sani, cosa che nel calcio di oggi non è affatto scontata. Noi siamo piccoli tra i giganti, ma ci difendiamo. Il Napoli invece è tra i giganti a pieno titolo, e con risultati straordinari”.

“Ci accomuna la serietà gestionale: da un lato la famiglia Sticchi Damiani, dall’altro Aurelio De Laurentiis. Questo ci rende orgogliosi perché dimostra che anche nel Meridione si può fare calcio in modo sostenibile e competitivo. E i risultati parlano chiaro: lo scudetto del Napoli, il secondo in tre anni, è la cartolina di un modello che funziona.

“Il Napoli aveva già un organico fortissimo e lo ha rinforzato senza perdere i pezzi pregiati. Con Conte in panchina, che è una garanzia assoluta, credo sia la squadra da battere. E con lui potranno fare strada anche in Champions League”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, da 4-3-3 a 4-2-3-1: la metamorfosi di Conte è iniziata

News

Conte sperimenta il nuovo Napoli: De Bruyne al centro del progetto

News

McTominay si riprende il Napoli: prove tecniche da titolare

News

Raspadori si prepara all’Atletico: lezioni di spagnolo e intesa vicina

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.