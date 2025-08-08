Conte sperimenta il nuovo Napoli: De Bruyne al centro del progetto

In vista della seconda amichevole internazionale contro il Girona, Antonio Conte continua a lavorare su un Napoli più versatile e offensivo. Durante l’ultimo allenamento, è andata in scena una breve ma significativa prova tattica che potrebbe rappresentare la direzione tecnica della prossima stagione.

Niente più Raspadori accanto a Lukaku, ma spazio a una nuova combinazione con Kevin De Bruyne alle spalle di Big Rom, e David Neres largo a destra a completare il tridente offensivo. Un assetto che ricalca il 4-2-3-1 già visto nella seconda parte della scorsa stagione e che promette qualità e fantasia. McTominay, invece, agisce più largo, pronto a inserirsi negli spazi creati da Lobotka e KDB, garantendo corsa e fisicità in fase offensiva.

L’esperimento è durato pochi minuti, ma la sensazione è che Conte stia preparando una squadra flessibile, capace di adattarsi a più scenari, ma con una chiara identità nelle partite di cartello.

Fonte: Gazzetta dello Sport