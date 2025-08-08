CalcioNapoliNews

Conte ringrazia chi è andato via, Di Lorenzo “insegna” ai nuovi…

By Gabriella Calabrese
Alla presentazione della squadra, in piazza a Castel di Sangro, la parola ai protagonisti. Mister Conte: “Grazie a staff e calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Un grazie anche ai giocatori che sono andati via e hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, gli auguriamo il meglio possibile. Poi come ha detto Lele, abbiamo scritto una pagina di storia e ora bisogna ricominciare: cerchiamo di parlare poco e di fare tanto“. Poi è la volta di capitan Di Lorenzo che ha un compito: “Far capire ai nuovi in che piazza sono venuti a giocare, una piazza che vive di calcio e sa di calcio. Noi dovremo essere bravi quest’anno a cavalcare e alimentare quest’entusiasmo. Penso che se riusciamo a diventare una cosa unica come l’anno scorso, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Grazie ancora e Forza Napoli!”.

