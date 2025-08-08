Conte candidato al Pallone d’Oro, per lui un riconoscimento e un traguardo

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, vincitore dell’ultimo scudetto, è candidato al Pallone d’Oro. Il Corriere dello Sport scrive in merito: “Per Conte questa candidatura è insieme un riconoscimento e un traguardo professionale di grande prestigio, avvalorato a maggio dalla conquista della stella personale; del decimo scudetto tra quelli vinti da giocatore (5) e in panchina (5), superando Capello e Trapattoni (9). Il signor Antonio è anche l’unico allenatore ad aver vinto il campionato di Serie A con tre squadre diverse, nonché l’unico meridionale a trionfare con una squadra del Sud. Il suo spessore, al di là dei meriti collezionati sul campo attraverso ricostruzioni e successi in Italia e all’estero – Premier 2017 ed FA Cup 2018 con il Chelsea -, è emerso ancora in questi giorni di ritiri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro: ha festeggiato lo scudetto con la squadra e poi ha azzerato tutto, alzando al massimo l’intensità della preparazione e stimolando continuamente la tensione agonistica e l’ambizione dei giocatori, rifiutando categoricamente l’idea di un benché minimo senso di appagamento. I risultati delle amichevoli, tra l’altro, non l’hanno soddisfatto e s’è fatto sentire: perdere non è un verbo contemplato, neanche a luglio e a inizio agosto. A maggior ragione se all’orizzonte c’è una nuova, grande sfida: la difesa dello scudetto, il ritorno in Champions, l’assalto alla Supercoppa italiana e alla Coppa Italia. Del resto, non si entra mica a caso nella lista dei top d’Europa”.

