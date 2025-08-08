Adnkronos News

Congedo parentale, in coppia donne ne ha diritto anche genitore intenzionale: cosa significa

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il congedo di paternità andrà al 'genitore intenzionale' in caso di coppia omogenitoriale femminile. L'inps con un messaggio recepisce la sentenza della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.  La pronuncia della Corte ''produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo)'', scrive l'Istituto. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Laboratorio Toscana, l’intesa Pd-M5s alla prova del programma: pesa la distanza…

Adnkronos News

Ucraina, Fox: “Ipotesi summit Trump-Putin a Roma”. Tass smentisce

Adnkronos News

Turismo, più occupati ma anche più ‘introvabili’: cuochi irreperibili nel…

Adnkronos News

Furti in casa vip, da Balivo a Zaccagni chi è finito nel mirino dei ladri a Roma

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.