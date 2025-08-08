CdS Campania – Allenatore dell’anno 😀CONTE D’ORO😀. Tra i 5 per il Premio Cruyff

Factory della Comunicazione

Antonio candidato al Cruyff 2025 con il grande favorito Luis Enrique il nostro Maresca, Slot e Flick

Tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro McTominay, Lautaro e Dumfries

Conte d’oro. Il primo effetto dello scudetto, un capolavoro dipinto con gli uomini contati e il vuoto mai colmato della cessione di Kvara a gennaio, è stato annunciato ieri da France Football: Antonio Conte, come accadde a Spalletti nel 2023, è stato candidato al Cruyff 2025. Il premio assegnato al miglior allenatore d’Europa all’interno della grande cerimonia del Pallone d’Oro. L’impresa di superare ogni tipo di ostacolo e di battere al fotofinish una squadra più attrezzata e qualitativamente molto superiore come l’Inter, conquistando quello che alla lunga è risultato il campionato più avvincente tra i cinque tornei top del Continente, non è passata inosservata: un riconoscimento pienamente meritato. Tra l’altro senza il plus della vetrina internazionale delle coppe: l’unico della lista. In lizza con lui anche Luis Enrique, autore dello stratosferico triplete con il Psg di Kvara; Hansi Flick, l’uomo che alla prima stagione ha guidato il Ba r ça alla conquista di Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna; Arne Slot, vincitore della Premier al timone del Liverpool; e l’altro i t aliano Enzo Maresca, il tecnico del Chelsea che al debutto londinese ha messo in bacheca la Conference e la prima storica edizione della Coppa del Mondo per club.

Fonte: CdS