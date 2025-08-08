Bruscolotti: “Marcai Altafini e vinsi il mio unico derby da avversario del Napoli”

In quella storica sfida tra le due squadre campane, nella difesa del Sorrento giocava un giovanissimo Giuseppe Bruscolotti , allora poco più che ventenne. L’ex capitano del Napoli ha ricordato così quel periodo: «Napoli e Sorrento sono state tappe importanti del mio percorso. A Sorrento ho trascorso due stagioni fondamentali, anche se culminate con la retrocessione in Serie C. Ma fu un’esperienza decisiva per la mia crescita, che mi aprì le porte del Napoli».

C’è un solo incrocio ufficiale nella storia tra Napoli e Sorrento , e risale al 29 agosto 1971 , in occasione del primo turno di Coppa Italia . A sorpresa, furono i rossoneri a imporsi per 1-0 allo stadio San Paolo grazie a un gol firmato da Paolino Bozza al 42’ del primo tempo.

«Quel match di Coppa Italia è stata l’unica volta che ho affrontato il Napoli da avversario, era un momento particolare per me perché quegli anni stavo svolgendo il servizio militare. Non ebbi nemmeno la possibilità di fare una discreta preparazione quella estate del 1971. Facevo da solo un po’ di corsa la sera. Poi, venne l’allenatore in seconda di Nicola D’Alessio da me per farmi fare una settimana di lavoro. Pensi che pochi giorni dopo arrivai a marcare Josè Altafini proprio in quel match di coppa al San Paolo».

«Me la ricordo benissimo quella gara di Fuorigrotta. Era un derby e una novità all’epoca. Noi giocavamo in serie B e affrontavamo una formazione di blasone come il Napoli. Facemmo una grande prestazione a prescindere dalla rete di Paolino Bozza . In difesa oltre a me c’erano Nazzi, Noletti e Lodrini ».

