Bove gli regala un quadro, Cataldi si commuove: l’abbraccio che ‘batte’ il derby di Roma


Un'amicizia profonda, che supera persino il derby della Capitale. Quello tra Danilo Cataldi ed Edoardo Bove è un rapporto nato sul campo dell'Olimpico, ma con maglie diverse, e sbocciato alla Fiorentina. Il centrocampista della Lazio, rientrato in biancoceleste dopo il prestito ai viola, ha ricevuto un regalo speciale dal mediano di proprietà della Roma, che proprio con la Fiorentina ha subito un malore in campo, durante un match con l'Inter dello scorso dicembre, che lo ha costretto a mettere in stand by la propria carriera e applicare un defibrillatore sottocutaneo, condizione che non gli permette di scendere in campo in Serie A. In occasione del suo compleanno, lo scorso 6 agosto, Cataldi ha organizzato una festa a cui ha invitato anche Bove. Per celebrare i 31 anni dell'ex compagno di squadra, il giovane ha deciso di regalargli un quadro che li ritrae abbracciati. Un pensiero che è stato molto apprezzato da Danilo, che si è commosso ed è 'corso' ad abbracciare calorosamente Edoardo. La scena è stata immortalata e condivisa sui social ed è diventata subito virale, con i presenti che si sono sciolti in un applauso emozionato.  —[email protected] (Web Info)

