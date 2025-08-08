Arrigo Sacchi: “Un consiglio per Antonio Conte? Basta difesa e contropiede”

L’ex allenatore del Milan ed ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Arrigo Sacchi, ha parlato nel corso del programma di Canale 9 “Il Ritiro di Mattina” del Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole:

“Accettai di andare al Milan su invito di un grande presidente, Silvio Berlusconi, che era grande come il presidente Aurelio De Laurentiis. Aurelio come Berlusconi ha la sua storia, la sua visione e il suo stile che vengono prima ancora della squadra”.

“Il Napoli di Maradona lo conoscevo molto bene. Maradona mi ha chiesto diverse volte di allenare il Napoli. Mi diceva: ‘Se verrà qui ad allenare il Napoli partirà sempre con due goal di vantaggio: uno lo faccio io e uno il centravanti’. Ma io andai al Milan”.

Poi ha parlato anche dell’attuale tecnico dei partenopei, Antonio Conte: “Ho una grande fiducia in lui, lo conosco da quando era un ragazzino, l’ho convocato in Nazionale, gli voglio bene. Un atleta sempre pronto, un amico, un grande allenatore. Un consiglio? Bisogna accettare che il calcio vada interpretato come pressione. Basta difesa e contropiede”.