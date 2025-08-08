NewsCalcioMercato

Al Real metà importo dell’affare Napoli/Gutierrez

By Emilia Verde
Anche Gutierrez, prodotto prestigioso della cantera del Real Madrid, ha atteso il Napoli per un po’ e ormai è quasi giunto al traguardo. Tra l’altro, dall’operazione il Real guadagnerà la metà dell’importo – intorno ai 9 milioni -, avendo conservato il cinquanta percento sulla futura rivendita. E non solo: entro il 30 giugno scorso avrebbe potuto esercitare la recompra versando 8 milioni di euro; opzione confermata anche per il 2026 (9 milioni) e il 2027 (10 milioni). Il tutto, ovviamente, se fosse rimasto al Girona: operazione in stile Rafa Marin con il Napoli. Alla fine il Real guadagnerà subito dalla cessione del giocatore proprio l’importo che avrebbe speso tra due anni, eventualmente, ove mai avesse deciso di riportarlo a Madrid.  Fonte: CdS

