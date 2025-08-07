NewsCalcioMercato

Zanoli preme per andare al Bologna, la trattativa può andare a buon fine

By Emilia Verde
Il mercato del Napoli in uscita prosegue, e dopo la cessione del Cholito Simeone, potrebbe toccare ad Alessandro Zanoli. Il Corriere dello Sport scrive: “Zanoli, 24 anni, preme per andare al Bologna e il Bologna preme per portarlo al Dall’Ara; di conseguenza, l’affare s’è ravvivato, anche se c’è ancora un po’ di distanza tra la domanda e l’offerta, intorno ai 4,5 milioni di euro. Ritoccando un po’ verso l’alto, il lieto fine sarà scritto facilmente. Gli indizi, comunque, sono tutti orientati alla chiusura”.

