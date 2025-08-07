ULTIM’ORA – Gutierrez è quasi del Napoli! Si attende il Real Madrid per un dettaglio, ecco quale

Miguel Gutierrez si appresta a diventare ufficialmente un calciatore del Napoli. Ad aggiornare sull’andamento della trattativa, l’esperto internazionale di mercato Matteo Moretto su X: “Miguel Gutiérrez al Napoli, le parti stanno lavorando allo scambio dei documenti. Affare da 18 milioni di euro come base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti, che saliranno a 2,7 milioni di euro nell’ultima stagione. Sono stati sistemati anche tutti i dettagli relativi alle commissioni e ai diritti d’immagine. In queste ore il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (che ha una percentuale di rivendita) dell’operazione. Il calciatore aspetta l’ultimo ok per viaggiare“.

Aggiunge poi Fabrizio Romano che “non appena il Real Madrid confermerà che non attiverà la clausola di recompra, l’affare sarà concluso“.