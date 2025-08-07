tommy starace
UFFICIALE – Starace si è fermato dopo 50 anni! “Ora è il momento del relax, per sempre tifoso!”

Tommaso Starace non è più il magazziniere del Napoli. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato, grande assente in occasione dei due ritiri che stanno vedendo protagonisti gli azzurri fra Dimaro e Castel di Sangro:

“In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra… Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia.
Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!”, così Starace sul proprio profilo X.

 

