UFFICIALE SSC Napoli. “Con il cuore azzurro: buon viaggio, Giovanni”

Arriva il comunicato ufficiale da parte del Napoli per la cessione di Giovanni Simeone, di seguito la nota stampa della società:

La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giovanni Simeone al Torino F.C. con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Simeone ha collezionato 103 presenze con il Napoli tra tutte le competizioni, realizzando 14 gol, di cui 5 in Champions, e 4 assist.

Giovanni fa il suo esordio con la maglia azzurra il 28 agosto 2022, in occasione del pareggio contro la Fiorentina al Franchi.

Il 7 settembre il Cholito segna al suo debutto in Champions, contro il Liverpool.

Il 26 ottobre 2022, in Napoli-Rangers, Simeone diventa il secondo calciatore argentino a segnare 4 gol nei primi 4 match di Champions League. Il primo era stato il padre.

Ha contribuito, con le sue qualità, la sua abnegazione e uno spirito di sacrificio encomiabile alla conquista di due scudetti.

Grazie, Cholito!