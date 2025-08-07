NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Pallone d’Oro, i 30 candidati. Per l’Italia Donnarumma; McTominay e un po’ di Inter in Serie A!

By Riccardo Cerino
0

Sono stati resi noti i trenta candidati all’edizione 2025 del Pallone d’Oro, trofeo realizzato da France Football, in programma a Parigi nel prossimo autunno. 

Per l’Italia, stando al portale TMW, è presente soltanto Gigio Donnarumma, capitano della Nazionale italiana e leader del PSG trionfatore dell’ultima Champions League. A rappresentare la Serie A, invece, troviamo Scott McTominay del Napoli campione in carica più gli interisti Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.

Factory della Comunicazione

I nomi nel dettaglio:

– Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
– Osumane Dembélé (Francia, PSG)
– Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)
– Désiré Doué (Francia, PSG)
– Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
– Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
– Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP – Arsenal)
– Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
– Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
– Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
– Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli – PSG)
– Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
– Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
– Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
– Kylina Mbappé (Francia, Real Madrid)
– Scott McTominay (Scozia, Napoli)
– Nuno Mendes (Portogallo, PSG)
– Joao Neves (Portogallo, PSG)
– Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)
– Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
– Pedri (Spagna, Barcellona)
– Raphinha (Brasile, Barcellona)
– Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
– Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
– Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
– Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
– Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
– Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen – Liverpool)
– Vitinha (Portogallo, PSG)
– Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Potrebbe piacerti anche
Interviste

Di Lorenzo: “Scudetto da difendere a tutti i costi. De Bruyne ci aiuterà a…

News

Arriva la conferma della Gazzetta: altro colpo del Napoli, in arrivo Gutierrez. I…

News

Per il Cagliari un Folorunsho in più. Pisacane pronto a scommetterci

Interviste

“De Bruyne? Gli ho spiegato cosa vuol dire giocare qui. Vogliamo fare il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.