UFFICIALE – Pallone d’Oro, i 30 candidati. Per l’Italia Donnarumma; McTominay e un po’ di Inter in Serie A!

Sono stati resi noti i trenta candidati all’edizione 2025 del Pallone d’Oro, trofeo realizzato da France Football, in programma a Parigi nel prossimo autunno.
Per l’Italia, stando al portale TMW, è presente soltanto Gigio Donnarumma, capitano della Nazionale italiana e leader del PSG trionfatore dell’ultima Champions League. A rappresentare la Serie A, invece, troviamo Scott McTominay del Napoli campione in carica più gli interisti Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.
I nomi nel dettaglio:
– Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
– Osumane Dembélé (Francia, PSG)
– Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)
– Désiré Doué (Francia, PSG)
– Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
– Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
– Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP – Arsenal)
– Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
– Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
– Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
– Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli – PSG)
– Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
– Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
– Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
– Kylina Mbappé (Francia, Real Madrid)
– Scott McTominay (Scozia, Napoli)
– Nuno Mendes (Portogallo, PSG)
– Joao Neves (Portogallo, PSG)
– Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)
– Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
– Pedri (Spagna, Barcellona)
– Raphinha (Brasile, Barcellona)
– Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
– Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
– Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
– Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
– Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
– Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen – Liverpool)
– Vitinha (Portogallo, PSG)
– Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)