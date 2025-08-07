NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Pallone d’Oro: fra i candidati c’è Scott McTominay!

By Riccardo Cerino
C’è un po’ di Napoli fra le candidature al Pallone d’Oro 2025. Dopo Antonio Conte, inserito nella lista dei candidati per il premio di miglior allenatore dell’anno, fra le nomine all’ottenimento del prestigioso trofeo personale c’è Scott McTominay.

L’annuncio, si legge sul portale TuttoNapoli, è giunto pochi minuti fa da France Football, la rivista organizzatrice dell’ambito premio. Un traguardo importante, sia per il Napoli campione d’Italia in carica, che per il centrocampista scozzese, MVP dell’ultimo campionato oltre che assoluto protagonista della cavalcata azzurra.

