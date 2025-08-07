“Stanko è davvero speciale e straordinario”, la fidanzata di Lobotka racconta
La fidanzata di Stanislav Lobotka, Simi Leskovska, ha parlato in un’intervista a Il Mattino.
“Dietro ogni grande calciatore c’è spesso una storia d’amore che merita di essere raccontata. Quello tra il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka e la giornalista e che ha partecipato a Miss Slovacchia 2015 Simi Leskovska è un racconto che intreccia amicizia, lavoro, sogni e fornelli.
Come vi siete conosciuti?
«È una lunga storia. Perché di fatto ci conosciamo da dieci anni. Inizialmente eravamo amici e le nostre strade si sono incrociate anche in ambito professionale, visto che per lavoro seguo la nazionale di calcio slovacca. L’ho sempre considerato una persona meravigliosa e buona, ma onestamente non avrei mai pensato che potessimo diventare una coppia».
Quindi l’amore è arrivato dopo, con i suoi tempi.
«La prima volta che mi ha mandato delle rose avevo 23 anni: è passato tanto tempo! Non volevo avere una relazione con un calciatore, ma lui ha insistito».
E poi ha ceduto…
«Sì, gli ho dato una possibilità. Ci siamo innamorati, ed è stato meraviglioso».
Stanislav ha annunciato pubblicamente la vostra relazione con parole dolci tramite i social.
«Lui è davvero speciale e straordinario, sia dentro che fuori dal campo. Pur conoscendolo da tempo non mi aspettavo che parlasse così bene di me in pubblico. Ci siamo semplicemente trovati, e credo che entrambi proviamo le stesse cose. È sicuramente un piacere per ogni donna essere trattata con rispetto e onore, sia in pubblico che in privato. Sono stata davvero felice di quel suo post».
Ci racconta il vostro primo appuntamento?
«Certo, anche perché è stato molto divertente».
Prego.
«Lui lo ha vissuto come un appuntamento, ma io mi sentivo come se fossi al lavoro».
In che senso?
«Mi ha invitata a cena, e io mi sono presentata con due sue maglie della nazionale da far firmare per i bambini. Continuavo a parlare di calcio e onestamente ero anche abbastanza timida».
E allora?
«C’è stato un secondo appuntamento e anche un terzo nel quale mi ha conquistata».
Come?
«Ha preparato i pancake! I pancake più buoni di sempre».
Tutti conoscono Lobotka in campo, fuori come si comporta?
«È una persona molto buona, e siamo simili sotto tanti aspetti. È determinato, ha grandi ambizioni e amiamo entrambi il nostro lavoro. Lavora duramente e segue una routine molto disciplinata, cosa che mi è piaciuta sin da subito perché anche io sono molto organizzata, pianifico tutto e sono piuttosto ambiziosa. È molto divertente e romantico».
Grazie a lui ha conosciuto anche la città di Napoli…
«E me ne sono innamorata subito. Le persone, il cibo, il calcio: in questa città c’è un’energia unica».
Si è fatta conquistare anche dalla cucina napoletana?
«La adoro! È tra le migliori che abbia mai provato, soprattutto la pizza».
Avete anche qui a Napoli qualche posto del cuore?
«Ci piace passeggiare a vicino al mare, dove è tranquillo e silenzioso così possiamo goderci dei momenti solo per noi».
Un ricordo in particolare che la lega a Napoli e al Napoli?
«Il giorno della vittoria del quarto scudetto. È stato semplicemente indimenticabile. Viaggio molto per lavoro e ho visto tanti stadi e ho vissuto momenti bellissimi anche al seguito della Slovacchia, ho assistito alla finale di Champions League, ma i festeggiamenti per lo Scudetto a Napoli sono stati davvero qualcosa di speciale, bisogna viverli per capirli. Sono molto orgogliosa di Stanko; tutta la squadra e la città meritano questo successo».
